مصر.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية واللاعب يتدخل (فيديو)

منع المسؤولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي.

بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية !!

طرد زوجة لاعب الزمالك #سيف_الدين_الجزيري من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية !!

الهسترة اللي في النظام المصري والخوف من أي مظهر من مظاهر دعم فلسطين حاجة من وراء العقل...

نظام فاسد و عميل... pic.twitter.com/JK5GXRZAFn — Thomas Sankara🔻 (@Tom_Sank_) May 19, 2024

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وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

غضب سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك وانفعاله بسبب عدم قدرته على الدخول إلى الملعب لحضور التتويج مع بقية زملائه



pic.twitter.com/JKNtBO82EB — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) May 19, 2024

وسجل أحمد حمدي هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية