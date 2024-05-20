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مصر.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية واللاعب يتدخل (فيديو)

الرياضة

مصر.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية واللاعب يتدخل (فيديو)
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منع المسؤولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي.

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وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد حمدي هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة. 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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