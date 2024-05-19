تقرير عبري: الإمارات وضعت شرطا واحدا للمشاركة في إعمار قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الإمارات وضعت شرطا واحدا للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وهو قيام دولة واحدة تسيطر على غزة والضفة الغربية معا.

ووفقا للمصدر نفسه فإن الرؤية الإماراتية عُرضت أمام رئيس القائمة الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، الذي زار الإمارات الخميس الماضي.

وقال مسؤولون مطلعون حول مضمون اجتماعات عباس في الإمارات إن المواضيع المركزية التي طرحت كانت الحاجة الى وقف الحرب في غزة، الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، اليوم التالي بعد الحرب وأيضا مشاريع اقتصادية في المجتمع العربي تنوي الإمارات دعمها بعد أن تهدأ الأوضاع. وكما هو معروف زيارة عباس لم يتم تنسيقها مع وزارة الخارجية الإسرائيلية أو ديوان رئيس الحكومة وتم تنسيقها مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين.

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وذكر هؤلاء المسؤولون أن الإمارات، كباقي الجهات الدولية الأخرى، تشعر بالإحباط من عدم وجود أفق سياسي لإنهاء الحرب وعدم وجود خطة منظمة من جانب الحكومة الحالية في إسرائيل لليوم التالي بعد الحرب. ووفقا لهم، في أبو ظبي سيكونون مستعدين للمشاركة بإدارة وإعمار غزة باليوم التالي بعد الحرب، فقط إن كانت هناك دولة فلسطينية واحدة تسيطر على غزة والضفة الغربية.

ووفقا للرؤيا الإماراتية، يجب إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية واسعة في غزة تكون غير سياسية وتحصل على دعم جميع الأطراف في الساحة الفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية