الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم في خاركوف والخسائر الأوكرانية بلغت 1.8 ألف جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها تواصل التقدم على محور خاركوف، فيما خسر الجيش الأوكراني ما مجموعه نحو 1860 جنديا على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة.

إقرأ المزيد

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت خسائر بالأرواح والعتاد لعدة ألوية أوكرانية وقوات "الفيلق الأجنبي" في مقاطعة خاركوف.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية في خاركوف صدت 5 هجمات مضادة للعدو الذي بلغت خسائره نحو 230 عسكريا على هذا المحور.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات اللواء الميكانيكي 63 للجيش الأوكراني في دونيتسك، وخسر الأوكرانيون هناك نحو 440 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وكبدت العدو خسائر تجاوزت 680 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 7 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو نحو 345 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وصدت هجومين مضادين في أراضي دونيتسك، بينما خسر الجيش الأوكراني هناك نحو 105 جنود

إقرأ المزيد

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى 60 عسكريا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 112 منطقة

إسقاط 103 طائرات بدون طيار، منها 62 خلال الليل، وصاروخ تكتيكي "توتشكا-أو"، و12 صاروخا تكتيكيا عملياتيا ATACMS أمريكية الصنع، و4 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع، واثنين من صواريخ HARM أمريكية الصنع المضادة للرادار، إضافة إلى 9 من قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا".

المصدر: RT