الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في خاركوف وخسائر أوكرانيا تبلغ 1.7 ألف جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" قرية ستاريتسا بمقاطعة خاركوف، وواصلت التقدم في عمق دفاعات العدو".

وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني على هذا المحور وصلت إلى 150 عسكريا، بينما خسر العدو ما مجموعه نحو 1725 جنديا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي.

وفي ما يلي أبرز نقاط تقرير الدفاع الروسية:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة في خاركوف ولوغانسك، حيث تكبد الجيش الأوكراني خسائر وصلت إلى 270 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وتجاوزت خسائر العدو 690 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، كما صدت 5 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 420 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملائمة في دونيتسك أيضا، وصدت 4 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر العدو نحو 155 جنديا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها قوات ومعدات حربية معادية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا

تدمير محطة رادار لمظومة الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T ألمانيية الصنع ومستودع لتخزين للقوارب المسيرة

إصابت تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 134 منطقة

إسقاط 37 طائرة بدون طيار، وصاروخ "توتشكا-أو" عملياتي تكتيكي، و21 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وVampire تشيكية الصنع و"أولخا"

تدمير زورقين سريعين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر.

المصدر: RT