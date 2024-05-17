الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع: تحرير 12 بلدة في خاركوف وتحييد 9.3 ألف جندي أوكراني

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إن الضربات المكثفة أصابت مراكز قيادة، ومرافق بنية تحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة دفاع جوي، وترسانات ومستودعات وقود تابعة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى ورشات إنتاج وأماكن تخزين قوارب مسيرة وطائرات بدون طيار هجومية.

وذكر التقرير أن الضربات استهدفت أيضا نقاط انتشار مؤقتة لوحدات التنظيمات القومية والمرتزقة الأجانب.

وأشار التقرير إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" حررت 12 بلدة في مقاطعة خاركوف، وواصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو، فيما شملت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 1175 عسكريا و10 دبابات، ومعدات أخرى.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات مجموعة قوات "الغرب" السيطرة على مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 37 هجوما مضادا في لوغانسك وخاركوف، خسر العدو نحو 960 جنديا

استمرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في التقدم إلى عمق دفاعات العدو في أراضي دونيتسك، وصدت 9 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 3725 عسكريا و8 دبابات، بينها 5 من طراز Leopard-2A1 ألمانية الصنع، ومعدات أخرى

حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" قرية كيراميك بجمهورية دونيتسك، وحسنت وضعها على طول خط المواجهة، كما صدت 59 هجوما مضادا، وخسر الجيش الأوكراني في هذا المحور نحو 2475 عسكريا، و4 دبابات، بينها واحدة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، ومعدات حربية أخرى

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي، وبلغت خسائر العدو نحو 965 جنديا

حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، فيما خسر العدو نحو 265 جنديا

تدمير 4 مروحيات "مي-24" في مهبط للمروحيات، و40 قاربا مسيرا في مستودع تخزين

إصابة كتيبة من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" أمريكية الصنع في الموقع القتالي، ومستودعات للذخيرة والوقود ومعدات للطيران في 5 مطارات عسكرية

إسقاط 6 طائرات "ميغ-29" وطائرة "سو-27" أوكرانية، و31 صاروخا تكتيكيا عملياتيا ATACAMS أمريكي الصنع وصاروخ "توتشكا-أو"، و31 قنبلة موجهة Hammer فرنسية الصنع، و15 صاروخا HARM أمريكي الصنع مضادا للرادار، و199 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire و"غراد" و"أولخا"، إضافة إلى 329 طائرة بدون طيار

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خلال آخر 24 ساعة تم إسقاط 123 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم وساحل البحر الأسود في إقليم كراسنودار، فيما دمر أسطول البحر الأسود 25 زورقا أوكرانيا مسيرا في مياه البحر

استسلام 63 جنديا أوكرانيا على خط التماس القتالي، منهم 48 في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في خاركوف، خلال أسبوع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 601 طائرة و274 مروحية، و24234 طائرة بدون طيار، و522 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و16058 دبابة ومدرعة أخرى، و1303 راجمات صواريخ، و9635 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و21763 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT