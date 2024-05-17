الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 100 طائرة و6 زوارق مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن قواتها حيدت 102 من الطائرات المسيرة الأوكرانية، معظمها في شبه جزيرة القرم وكراسنودار، إضافة إلى 6 زوارق مسيرة معادية خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن دفاعاتها الجوية دمرت واعترضت خلال الليل 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و44 أخرى فوق إقليم كراسنودار، و6 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.

وأضاف البيان أن طيران البحرية وزوارق دورية تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت 6 زوارق أوكرانية مسيرة في مياه البحر الأسود.

وفي وقت سابق أفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بأن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح لـ"هجوم أوكراني مكثف" ودمرت "عشرات" المسيرات، وذكر أن محطة كهرباء سيفاستوبول الفرعية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط حطام مسيرات عليها، مما أدى إلى حالات انقطاع جزئي للكهرباء في المدينة، مضيفا أن عملية الإصلاح ستستغرق حوالي يوم واحد.

وقررت السلطات إلغاء الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم الثانوي ورياض الأطفال في المدينة.

وفي كراسنودار، أفادت السلطات بأن سقوط حطام المسيرات التي تم تدميرها، تسبب في حرائق محدودة في نوفوروسيسك، وكذلك حريق في مصفاه النفط في مدينة توابسيه تم احتواؤه في وقت لاحق هذا الصباح.

المصدر: RT