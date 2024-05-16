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حاكم سيفاستوبول: تضرر منزلين وسيارة جراء القصف الأوكراني المنهمر على المدينة

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حاكم سيفاستوبول: تضرر منزلين وسيارة جراء القصف الأوكراني المنهمر على المدينة
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
مدينة سيفاستوبول (صورة من الأرشيف)
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رزفوجّاييف إصابة منزلين وسيارة بأضرار جراء سقوط حطام الصواريخ التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية أثناء التصدي لهجوم القوات الأوكرانية.

وأكد رزفوجاييف في منشور على "تلغرام"، فجر الخميس، عدم وقوع إصابات بشرية جراء القصف.

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وأشار إلى أن العمل جار على تحديد نوع الصواريخ التي تم إسقاطها، وأن هيئات الإغاثة تواصل عملها.

وفي وقت سابق أعلن حاكم سيفاستوبول عن تصدي القوات الروسية لهجوم صاروخي أوكراني، مؤكدا إسقاط عدد من "الأهداف الجوية" دون أن يحدد بدقة عددها أو نوعها.

المصدر: RT

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