أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "في 15 مايو حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: نوفوستي