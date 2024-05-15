الدفاعات الروسية تسقط عدة صواريخ ومسيرات أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود أن الدفاعات الروسية أسقطت عدة صواريخ ومسيرات أطلقتها قوات كييف على المقاطعة.

وأشار غلادكوف إلى إصابة شخصين ووقوع أضرار بـ7 منازل وسيارتين.

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: نوفوستي