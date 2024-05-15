الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لعدد من الصواريخ فوق سيفاستوبول

اسقطت الدفاعات الجوية الروسية عددا من الصواريخ فوق سيفاستوبول وفي منطقة مطار بيلبيك، وتسبب تساقط الشظايا في اندلاع حريق بالقرب من قرية بوليوشكو، وتم إخماده.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف، في قناته على "تيليغرام"، إن "الوحدات العسكرية (الروسية) تصد هجوما نفذه النازيون الأوكرانيون، وبحسب المعلومات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة صواريخ فوق البحر وفي منطقة مطار يبلبيك".

وأضاف رازفوزاييف أنه تم وضع جميع الخدمات في سيفاستبول في حالة تأهب، كما أخمدت فرق الإطفاء بالمدينة حريقا ناجما عن شظايا متساقطة بالقرب من قرية بوليوشكو.

وأشار رازفوزاييف إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار في البنية التحتية للمدينة.

المصدر: تاس