زيلينسكي يقر بصعوبة الوضع في جبهتي دونيتسك وخاركوف على القوات الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الأوضاع في ساحة المعركة مضطربة جدا، مشيرا إلى أن قوات كييف تواجه الكثير من المصاعب في محوري دونيتسك وخاركوف.

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وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر "تيليغرام" أن القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي يعمل مع القوات والالوية في جبهات القتال الرئيسية، قائلا: "أبلغَنا القائد العام عن الوضع في جبهات القتال حيث أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة الآن".

وأوضح زيلينسكي أن الحديث جار عن محوري دونيتسك وخاركوف، مشيرا إلى توتر الأوضاع في هاتين الجبهتين.

وخلص إلى أن القوات الأوكرانية قامت بتعزيز دفاعاتها في هذه المحاور وتحديدا خاركوف.

هذا وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع انفجار خامس خلال الساعات القليلة الماضية في خاركوف شرقي أوكرانيا، فيما لم تصدر صافرات الإنذار تحذيرا من الغارة.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة.

فيما رجحت صحيفة "آسيا تايمز" أن تلحق القوات الروسية خسائر فادحة بقوات كييف التي بدأت تتوجه شمالا للدفاع عن خاركوف، بما سيفضي إلى تشتت حشودها وحدوث ثغرات في باقي الجبهات سيخترقها الجيش الروسي.

المصدر:تاس