زيلينسكي: قتال عنيف يدور في المنطقة المحاذية لخاركوف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي يوم الأحد إن معارك عنيفة تدور في أنحاء محاذية لمنطقة خاركوف.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "المعارك الدفاعية تتواصل والقتال عنيف في قسم كبير من حدودنا"، وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركوف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

وأعلن زيلينسكي الجمعة الماضي عن هجوم روسي على منطقة خاركوف، وعن عمليات إجلاء.

وفي وقت سابق، وصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الوضع في منطقة خاركوف بأنه صعب.

كما أعلن عن "معارك ساخنة" في اتجاهات كوبيانسكي وبوكروفسكي وسيفرسكي وليمانسكي.

المصدر: وكالات