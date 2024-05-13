هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بنجاح القوات الروسية في محور خاركوف وتؤكد صعوبة الوضع

وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الوضع العملياتي على محور خاركوف بأنه صعب، واعترفت بـ"نجاح تكتيكي" للقوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان في بيان على "تيليغرام": "على محور خاركوف، لا يزال الوضع العملياتي صعبا ويتغير ديناميكيا... القتال مستمر في مدينة فولشانسك الحدودية".

كما أكدت في البيان أن القوات الروسية حققت "نجاحا تكتيكيا".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، إن قوات "مجموعة الشمال" تقدمت في أعماق دفاعات العدو خلال الـ24 ساعة الماضية وسيطرت على منطقة غاتيشي وكراسنويه وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.

وفي اليوم السابق، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مناطق بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف.

المصدر: نوفوستي