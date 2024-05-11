الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 مدن وبلدات في خاركوف وبلدة في دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلنت الدفاع الروسية تحرير 3 مدن وبلدات بمقاطعة خاركوف وبلدة بجمهورية دونيتسك والقضاء على 1620 عسكريا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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حررت قوات "الشمال" الروسية بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وبلغت خسائر العدو 170 عسكريا وتم أسر 34 آخرين وتدمير منصة إطلاق صواريخ Vampire تشيكية، ومدفع "قيصر" فرنسي ومدفع "بوغدان" أوكراني ذاتيي الحركة، ومركبات ومدافع.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في محيط قرية بوروفايا وصدت هجوما في محيط أولشانا بمقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت دبابات ومنصات Verba صاروخية ومدافع وأسلحة ومستودعي ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات في محيط بيلوغوروفكا ورازدولوفكا وبوبيدا بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 550 عسكريا و4 دبابات منها 3 "ليوبارد" ألمانية، ومدافع غربية ومدرعتين إحداهما M113 أمريكية و3 مدافع Krab بولندية و3 مستودعات للذخيرة ومحطة "نوتا" للتشويش الإلكتروني.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وحررت بلدة كيراميك وتم صد 10 هجمات وتكبيد العدو 390 جنديا ومدافع غربية وآليات عسكرية ومحطة Bukovel أوكرانية للحرب الإلكترونية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا ومدافع غربية وآليات وراجمة "غراد".

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وصدت هجوما في محيط مدينة رابوتينو في زابوروجيه وكبدت العدو 50 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

تدمير مستودع للذخائر الجوية وموقع لتجميع المسيرات ومنصة Patriot أمريكية للدفاع الجوي.

إسقاط صاروخ تكتيكي أمريكي ATACMS، و8 قنابل موجهة Hammer فرنسية، و43 صاروخا HIMARS أمريكية وصاروخ Vampire تشيكي وصاروخ "أولخا" أوكراني.

إسقاط 46 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية