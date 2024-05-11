بوتين يهنئ أهالي دونيتسك ولوغانسك بالذكرى الـ10 لإعلان جمهوريتيهم

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالذكرى العاشرة لاستفتاء استقلال جمهوريتيهم عن أوكرانيا قبل عودتهما إلى الوطن الأم روسيا.

إقرأ المزيد

وجاء في تهنئة بوتين لسكان جمهورية دونيتسك: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لإعلان جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنا على يقين تام من أننا سنحقق النجاح معا ونعيد السلام إلى أرض دونيتسك، ونعالج أصعب المشكلات".

وأضاف: "جمهورية دونيتسك أصبحت جزءا لا يتجزأ من روسيا، وبفضل دعم الدولة والشعب يستمر في الجمهورية ترميم الطرق والمباني وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم، وإطلاق مواقع الإنتاج الصناعي والزراعي".

وأكد بوتين أنه خلال ثماني سنوات وفي ظل الحصار والقصف والاستفزازات من قبل النازيين الجدد في أوكرانيا، دافع سكان الجمهورية عن أراضي دونباس، وأعربوا في سبتمبر 2022 عن "إرادة لا تتزعزع في أن يكونوا مع وطنهم الأم روسيا".

كما هنأ بوتين سكان جمهورية لوغانسك، وكتب في برقيته: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لإعلان جمهورية لوغانسك الشعبية. اليوم يدعمكم جميع أبناء شعبنا بإخلاص، والبلاد بأكملها تقدم كافة أشكال الدعم لجمهوريتكم. المشاركون في العملية العسكرية الروسية من أبناء الجمهورية يقاتلون بباسلة لتحرير أراضينا التاريخية وضمان استقلال الوطن وأمنه".

وفي 11 مايو تحتفل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بيوم الجمهورية.

وفي مثل هذا اليوم عام 2014 أُجري استفتاء في أراضي الجمهوريتين صوت فيه غالبية السكان لصالح الاستقلال عن أوكرانيا.

وأظهروا للعالم تصميمهم على الدفاع عن حقهم في لغتهم الأم وثقافتهم وانتمائهم واستعدادهم للمقاومة الشجاعة لعدوان النازيين الذين استولوا على السلطة في كييف.

وأصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك جزءا من روسيا بموجب استفتاء أجري في سبتمبر 2022.

وفي أكتوبر 2022 وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قوانين قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بعد مصادقة البرلمان الروسي عليها.

ويواصل الجيش الروسي في إطار عمليته العسكرية تحرير الأراضي المتبقية من الكيانات الجديدة تحت سيطرة كييف، وتطهير أوكرانيا من النازية وتجريدها من سلاحها، ومنع انضمامها إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي وإعلانها الحياد.

المصدر: نوفوستي