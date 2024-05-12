"نيويورك تايمز" توضح النتائج الكارثية للقتال في خاركوف على نظام كييف

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا مطولا أوضحت فيه النتائج الكارثية للقتال في خاركوف على نظام كييف.

وأكدت الصحيفة أن القتال في خاركوف قد يصبح "من أصعب اللحظات بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الصراع، حيث أن كييف ستخسر المزيد من المقاتلين".

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وقال الجنرال الأسترالي السابق ميك رايان في تعليق على المنشور: "على الأرجح ستكون الأسابيع المقبلة صعبة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في الشرق".

وأضاف ريان: "إذا قرر الأوكرانيون الاحتفاظ بمواقهم فسوف يفقدون المزيد من أفراد جيشهم المنقوص العدد أساسا".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "حررت قوات "الشمال" الروسية مدن وبلدات غاتيشي وكراسنويه وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو هناك 100 عسكري وتم تدمير دبابتين ومدرعة "كوزاك" أوكرانية وراجمة Vampire تشيكية، ومدفع "قيصر" فرنسي ومدافع ومركبات وراجمة صواريخ Grad وغيرها من المدافع والآليات".

المصدر: تاس