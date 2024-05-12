الجيش الروسي يحرر 4 بلدات جديدة في خاركوف ويقضي على 1500 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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حررت قوات "الشمال" الروسية مدن وبلدات غاتيشي وكراسنويه وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو هناك 100 عسكري وتم تدمير دبابتين ومدرعة "كوزاك" أوكرانية وراجمة Vampire تشيكية، ومدفع "قيصر" فرنسي ومدافع ومركبات وراجمة صواريخ Grad وغيرها من المدافع والآليات.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في محيط قرية بوروفايا وصدت 4 هجمات على بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك، وقرية سينكوفكا بمقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومين في محيط كراسنوي بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 620 عسكريا ودباباتين ومنظومة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ومدافع وأسلحة ومحطة Nota للحرب الإلكترونية و6 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 10 هجمات وتكبيد العدو 415 جنديا ودبابتين إحداهما "أبرامز" أمريكية، ومدرعة "برادلي" أمريكية، ومدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 125 عسكريا ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 50 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

تدمير 4 مروحيات Mi-24 وإعطاب مروحية Mi-8 في محيط مانفيلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.

إسقاط طائرة "ميغ 29".

إسقاط 8 صواريخ Tochka-U باليستية وقنبلة Hammer فرنسية موجهة، و23 صاروخا Vampire وGrad وAlder.

إسقاط 36 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية