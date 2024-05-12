موسكو: الهجوم الأوكراني الإرهابي على بيلغورود حلقة دموية جديدة في سلسلة جرائم كييف

وصفت الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي على مدينة بيلغورود بأنه حلقة دموية جديدة في سلسلة جرائم نظام كييف، وأكدت أن استهداف المدنيين يحمل بصمة عصابة زيلينسكي ورعاتها الغربيين.

إقرأ المزيد

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخراوفا على "تلغرام": "الهجوم الإرهابي على بيلغورود حلقة دموية جديدة في سلسلة جرائم نظام كييف. استهداف المدنيين والمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية المدنية يحمل بصمة عصابة زيلينسكي الإجرامية مدعومة من رعاتها الغربيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تعرض مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات.

وأسقطت الدفاعات الروسية 6 صواريخ "توتشكا-أو" بالستية سوفيتية، و4 صواريخ "فامبير" تشيكية، وصاروخي "أولخا" أوكرانيين.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT