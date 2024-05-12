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قتلى وجرحى بانهيار بناء سكني في مدينة بيلغورود عقب هجوم صاروخي أوكراني (فيديو)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف مدينة بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية، وراجمات "أولخا" الأوكرانية و"فامبير" التشيكية".

وأضاف البيان: "الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا". شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود".

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود انهيار جزء من بناء سكني في مدينة بيلغورود، وسط أنباء عن قتلى وجرحى.

المصدر: RT

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