أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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حررت قوات "الشمال" الروسية بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف وتقدمت إلى عمق دفاع العدو وتم صد هجوم مضاد في محيط ستاريتسا بخاركوف وبلغت خسائر العدو هناك 135 عسكريا وتم تدمير مركبات وآليات وراجمة "فامبير" تشيكية، ومنصة "ستريلا 10" للدفاع الجوي ومدافع غربية.

عززت قوات "الغرب" مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 120 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وكبدت العدو 520 عسكريا ودمرت مركبات وآليات ومدافع غربية ومحطتين للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 8 هجمات وتكبيد العدو 405 عسكريين ومركبات ومدافع غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا ومدافع غربية وناقلتي جند مدرعتين وعربة "ستريلا" للدفاع الجوي.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا وخيرسون جنوب غربها وكبدت العدو 25 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

تدمير ورشة لتجميع المسيرات الهجومية ومستودعات للذخيرة والوقود وذخائر جوية في عدة مطارات عسكرية.

إسقاط 9 قنابل موجهة "هامير" فرنسية وصاروخي "هارم" أمريكيين و3 صواريخ "أتاكمس" أمريكية و43 صاروخ "فامبير" تشيكية و"ألدار" بولندية.

إسقاط 26 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية