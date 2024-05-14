بيسكوف عن زيارة بلينكين المفاجئة إلى كييف: نعلم حجم التوتر في عواصم الغرب

علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المفاجئة إلى كييف اليوم، مشيرا إلى التوتر في كييف وعواصم الغرب في ظل سير العملية العسكرية الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية:"نحن نعلم أن بلينكن وصل إلى كييف، ونعلم أيضا أن التوتر ليس في كييف نفسها، ولكن في العواصم الأوروبية، وفي واشنطن في ظل العملية العسكرية الروسية".

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ووصل بلينكن إلى كييف اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة والتقى زيلنسكي وبشّره بوصول حزمة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، فيما طلب الأخير منه المزيد من الدفاعات الجوية.

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يزور فيها وزير الخارجية الأمريكي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

ولدى وصوله كتب بلينكن عبر منصة "أكس": "عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن حريتها ضد العدوان الروسي".

المصدر: نوفوستي