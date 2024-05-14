بلينكن يلتقي زيلنسكي ويزفّ له نبأ

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وبشّره بوصول حزمة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، فيما طلب الأخير منه المزيد من الدفاعات الجوية.

وفي تصريح خلال لقائهما في كييف، قال بلينكن إن المساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها الآن، وقد وصل بعضها بالفعل وهناك المزيد في المستقبل".

وشدد على أن ذلك "سيحدث فرقا حقيقيا"، مضيفا: "نحن مصممون، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين لأوكرانيا، على التأكد من نجاحكم في ساحة المعركة".

بدوره، وقال زيلينسكي إنها كانت "فترة صعبة على المحاربين الأوكرانيين، خاصة في شرق البلاد".

وشكر بلينكن على "الحزمة الحاسمة" من المساعدات العسكرية التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي، وسلط الضوء على "الدعم من الحزبين" الذي تلقاه، مشيرا إلى أنه من المهم تسليم الأسلحة في أسرع وقت ممكن.

ومضى في الحديث عن احتياجات أوكرانيا المعلقة، قائلا إن الدفاع الجوي هو "العجز الأكبر الذي نعاني منه.. نحن بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية".

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها كبير وزير الخارجية الأمريكي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسي في فبراير 2022.

ولدى وصوله كتب بلينكن في منشور عبر منصة "أكس": "لقد عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن حريتها ضد العدوان الروسي".

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024

المصدر: BBC + RT