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زيلينسكي يطالب الحلفاء بالأفعال لا الأقوال

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زيلينسكي يطالب الحلفاء بالأفعال لا الأقوال
AFP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن إعلان حلفائه عن مساعدات عسكرية كبيرة إضافية لا يكفي، وعليهم إمداد قواته العاجل بالأسلحة والذخائر.

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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "الحزمة المفيدة من المساعدات لأوكرانيا هي الأسلحة التي يتم توريدها فعلا، والإعلان عن هذه الإمدادات وحده لا يكفي".

وردا على هذا التصريح رجحت صحيفة "هيل" الأمريكية أن زيلينسكي عبر بهذه الصورة عن عدم ارتياحه من الإعلانات الغربية عن تقديم الأسلحة لقواته، مشيرة إلى عدم وجود أي حماس لديه إزاء حزمة المساعدات الجديدة التي أعلنت عنها واشنطن أمس الجمعة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم حزمة جديدة من الأسلحة لكييف بقيمة 400 مليون دولار.

كما أكدت الإدارة الأمريكية تقدم استمرار تقدم القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، متوقعة استمرار الزحف الروسي.

المصدر: نوفوستي

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