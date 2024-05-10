واشنطن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، اليوم الجمعة".

وأضافت الصحيفة أن حزمة المساعدات ستشمل مدرعات من طراز "برادلي" وصواريخ دفاع جوي من طرازي "باتريوت" و"ستينغر"، وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، وأنواعا أخرى من الذخائر.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة وافق عليها الكونغرس لتمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية الحالية (التي بدأت في أكتوبر 2021) بمبلغ 1.5 تريليون دولار. وتتضمن هذه الحزمة، من بين أمور أخرى، تخصيص 13.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، تمويل تزويدها بالمنظومات.

فكجزء من حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 800 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في منتصف مارس، تم إرسال 800 منظومة من طراز ستينغر و2000 منظومة من طراز جافلين إلى كييف. وقبل ذلك، أعلنت واشنطن أنه سيتم إرسال أكثر من 600 منظومة ستينغر وحوالي 2.6 ألف جافلين إلى أوكرانيا.

المصدر: بوليتيكو