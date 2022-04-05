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البنتاغون: تقديم أنظمة "جافيلين" و"ستينغر" لكييف من أولويات واشنطن

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البنتاغون: تقديم أنظمة
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلن البنتاغون أن تقديم الطائرات المسيرة وأنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وصواريخ "ستينغر" المضادة للجو لأوكرانيا، يعتبر من أولويات واشنطن في ما يخص تقديم المساعدات العسكرية.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن التوريدات تجري في إطار حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 800 مليون دولار.

وأكد أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة سيكون هناك مزيد من التوريدات، مضيفا أن "الأولوية هي الوسائل التي يحتاج إليها الأوكرانيون أكثر، وهي أنظمة "جافيلين" و"ستينغر" والطائرات المسيرة. كل ذلك من أولوياتنا".

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وأكد أن الولايات المتحدة لا تناقش في الوقت الحالي أي خطط لإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، ولا توجد أي مناقشات "لمشاركة العسكريين الأمريكيين في جمع المعلومات عن جرائم حرب في أوكرانيا".

وأعاد كيربي إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أكد مرارا أن العسكريين الأمريكيين لن يشاركوا في العمليات القتالية بأوكرانيا، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير بهذا الشأن".

المصدر: "تاس"

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