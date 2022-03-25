الولايات المتحدة تنوي تكثيف إنتاج صواريخ "ستينغر" و"جافلين"

أعلن مساعد وزير القوات البرية الأمريكية للمشتريات واللوجستيات دوغلاس بوش، أن بلاده قد تكثف إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينغر.

وقال بوش في فعالية نظمتها أسبوعية "ديفينس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن هذه الإمكانيات (إنتاج جافلين وستينغر) للجيش، ستتحرك سريعًا إلى الأمام، حيث يريد الكونغرس منا تجديد الترسانات. أعتقد اننا قادرون على فعل هذا".

وأضاف أنه يجري في "هذه اللحظة" النظر بقضايا فترات الشراء الطويلة، وشراء معدات إضافية، والاحتياجات على الأرض، والمشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، بالنسبة لإنتاج هذه المنظومات.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة وافق عليها الكونغرس لتمويل حكومة البلاد في السنة المالية الحالية (التي بدأت في أكتوبر 2021) بمبلغ 1.5 تريليون دولار. وتتضمن هذه الحزمة، من بين أمور أخرى، تخصيص 13.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، تمويل توريد المنظومات إلى أوكرانيا.

وكجزء من حزمة المساعدات العسكرية البالغة 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها في منتصف مارس، تم إرسال 800 منظومة من طراز ستينغر و2000 منظومة جافلين إلى كييف. قبل ذلك، أعلنت واشنطن أنه سيتم إرسال أكثر من 600 منظومة ستينغر وحوالي 2.6 ألف جافلين إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس