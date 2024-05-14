هجوم صاروخي أوكراني على تجمعات سكنية في بيلغورود

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 25 صاروخ "فامبير" تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وأسقطت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين عند الساعة 19.30، صاروخين و6 قنابل جوية موجهة ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

وأصيبت امرأة بجروح خطيرة خلال الهجوم ليلا الذي شنته القوات الأوكرانية على تجمعات سكنية في بيلغورود.

كما تسبب القصف في ضرر كبير في المباني السكنية والمركبات وتسبب بانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT