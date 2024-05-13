الدفاعات الروسية تسقط 31 مسيرة و16 صاروخا أوكرانية استهدفت غربي روسيا والقرم

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 16 صاروخا و31 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف على مقاطعات جنوب غربي روسيا والقرم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 صاروخ "أولخا" و12 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و8 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و4 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية و7 مسيرات فوق القرم، و4 مسيرات استهدفت مقاطعة ليبيتسك".

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وتعرضت مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا أمس الأحد لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT