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الدفاعات الروسية تسقط صاروخين و6 مسيرات غربي البلاد

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الدفاعات الروسية تسقط صاروخين و6 مسيرات غربي البلاد
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أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي Tochka-U بالستيين و6 مسيرات أوكرانية وغربية فوق مقاطعات روسية جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم الليلة الماضية تدمير صاروخين فوق مقاطعة بيلغورود و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك ومسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي البلاد". 

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. 

المصدر: RT

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