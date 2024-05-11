الدفاعات الروسية تسقط 21 صاروخا و16 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 21 صاروخا و16 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مناطق جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 21 صاروخا و9 طائرات بدون طيار فوق مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات بدون طيار فوق مقاطعتي كورسك وفولغوغراد".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT