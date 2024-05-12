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ارتفاع عدد القتلى جراء قصف قوات كييف مبنى سكنيا في بيلغورود إلى 14 شخصا

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ارتفاع عدد القتلى جراء قصف قوات كييف مبنى سكنيا في بيلغورود إلى 14 شخصا
Sputnik
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أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 14 مدنيا خلال اليوم نتيجة القصف المكثف الأوكراني.

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وكتب غلادكوف عبر قناته على "تليغرام": "نتيجة للقصف المكثف من قبل القوات الأوكرانية، قتل 14 مدنيا في بيلغورود اليوم (تم انتشال 11 جثث من تحت أنقاض منزل وقتل 3 أخرين نتيجة القصف المسائي".

وأشار غلادكوف إلى أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف غلادكوف أن 25 شخصا أصيبوا في المدينة خلال النهار، 5 منهم نتيجة القصف المسائي، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

كما تم تسجيل أضرار في 17 شقة من 5 مبان سكنية، وألحقت الشظايا أضرارا بـ5 سيارات وعدة مواقف للحافلات.

وأكد أنه تم إطلاق صافرات الإنذار 10 في بيلغورود وضواحيها خلال اليوم.

 

 

المصدر: تاس

 

 

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