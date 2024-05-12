ارتفاع عدد القتلى جراء قصف قوات كييف مبنى سكنيا في بيلغورود إلى 14 شخصا

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 14 مدنيا خلال اليوم نتيجة القصف المكثف الأوكراني.

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وكتب غلادكوف عبر قناته على "تليغرام": "نتيجة للقصف المكثف من قبل القوات الأوكرانية، قتل 14 مدنيا في بيلغورود اليوم (تم انتشال 11 جثث من تحت أنقاض منزل وقتل 3 أخرين نتيجة القصف المسائي".

وأشار غلادكوف إلى أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف غلادكوف أن 25 شخصا أصيبوا في المدينة خلال النهار، 5 منهم نتيجة القصف المسائي، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

كما تم تسجيل أضرار في 17 شقة من 5 مبان سكنية، وألحقت الشظايا أضرارا بـ5 سيارات وعدة مواقف للحافلات.

وأكد أنه تم إطلاق صافرات الإنذار 10 في بيلغورود وضواحيها خلال اليوم.

المصدر: تاس