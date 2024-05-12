الطوارئ الروسية تنتشل 9 جثث من تحت الأنقاض بعد قصف قوات كييف لمبنى سكني في بيلغورود

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية 9 جثث حتى الآن من تحت الأنقاض، بعد استهداف قوات كييف لمبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن "قوات كييف شنت في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو هجوما إرهابيا استهدف مدينة بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية، وراجمات "أولخا" الأوكرانية و"فامبير" التشيكية".

وأضافت في بيان: "الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا". شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود".

وقد أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الأحد، بتعرض مبنى سكني مكون من عدة طوابق إلى قصف بالصواريخ والقذائف، نفذته قوات كييف.

وفي وقت سابق أفادت السلطات في مقاطعة بيلغورود بأن القصف أسفر عن انهيار المبنى وإصابة 20 شخصا بينهم طفلان، فيما لا تزال عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة.

وباشرت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

بدورها وصفت الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي على مدينة بيلغورود بأنه حلقة دموية جديدة في سلسلة جرائم نظام كييف، وأكدت أن استهداف المدنيين يحمل بصمة عصابة زيلينسكي ورعاته الغربيين.

المصدر: نوفوستي