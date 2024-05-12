 
مباشر

بوتين يستمع إلى تقارير وزير الطوارئ وحاكم بيلغورود حول استهداف قوات كييف لمبنى سكني

أخبار العالم

بوتين يستمع إلى تقارير وزير الطوارئ وحاكم بيلغورود حول استهداف قوات كييف لمبنى سكني
Sputnik
قصف قوات كييف لمبنى سكني في مقاطعة بيلغورود بقذائف صاروخية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiua

استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقارير من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف تتعلق باستهداف قوات كييف مبنى سكنيا في مقاطعة بيلغورود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي مطلع على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات كييف وأصدر جميع التعليمات اللازمة.

في وقت سابق يوم الأحد تعرض مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني بالصواريخ البالستية والراجمات.

ووفقا للمعطيات الأولية أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخصا بينهم طفلان.

هذا وقد دانت الأمم المتحدة الهجوم وأكدت معارضتها لأي هجمات تستهدف المنشآت والمرافق المدنية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)