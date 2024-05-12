الأمم المتحدة تعلق على استهداف قوات كييف لمنشآت مدنية على الأراضي الروسية

علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مبنى سكني في بيلغورود، وأكد أن المنظمة تعارض الهجمات على الأهداف المدنية.

وقال حق في تعليقه على استهداف قوات كييف لمبنى سكني: "نحن نعارض أي هجوم على المباني المدنية في أي مكان".

وتعرضت مدينة بيلغورود يوم الأحد لقصف عنيف نفذته قوات كييف، ما أدى إلى إصابة مبنى سكني بشكل مباشر بقذيفة.

وقد تسبب القصف في انهيار المبنى بالكامل، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم.

ووفقا للمعطيات الأولية أسفر الهجوم عن إصابة 20 شخصا بينهم طفلان.

وحذرت موسكو باستمرار من خطورة استهداف قوات كييف بأسلحة غربية منشآت ومرافق مدنية على الأراضي الروسية، ووصفت سلوك نظام كييف بالإرهابي.

المصدر: نوفوستي