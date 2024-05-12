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الخارجية الروسية: منفذو اعتداء بيلغورود سيعاقبون على جريمتهم إن ظلوا أحياء

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الخارجية الروسية: منفذو اعتداء بيلغورود سيعاقبون على جريمتهم إن ظلوا أحياء
Sputnik
بيلغورود، روسيا، 12 مايو 2024
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وصف روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة لدى الخارجية الروسية استهداف قوات كييف اليوم مدينة بيلغورود غربي روسيا بالصواريخ بأنه جريمة إرهابية سيعاقب عليها منفذوها إن ظلوا أحياء.

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وقال: "هذا هجوم إرهابي هستيري بوضوح، وجريمة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي سيحاسب عليها مرتكبوها إن ظلوا أحياء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات قبل قليل، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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