أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا أن 19 شخصا بينهم طفلان أصيبوا بانهيار مبنى تعرض لقصف أوكراني لمدينة بيلغورود اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تعرض مقاطعة بيلغورود لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات.

إقرأ المزيد

وأسقطت الدفاعات الروسية 6 صواريخ "توتشكا-أو" بالستية سوفيتية، و4 صواريخ "فامبير" تشيكية، وصاروخي "أولخا" أوكرانيين.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT