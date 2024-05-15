الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أمريكية و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على القرم وغرب روسيا

أسقطت الدفاعات الروسية 10 صواريخ تكتيكية أمريكية ATACM و17 مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية الليلة الماضية على القرم، ومقاطعات جنوب غربي روسيا.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجاييف إنه تم إسقاط عدة صواريخ ومسيرات فوق مياه سيفاستوبول وفي محيط مطار بيلبيك في القرم وتم إخماد حريق نتج عن سقوط شظايا الصواريخ في محيط قرية بوليوشكو.

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وفي مقاطعة روستوف على الدون أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين استهدفتا خزانين للوقود في منطقة بروليتارسكويه دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT