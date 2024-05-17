مسيرات أوكرانية تهاجم مصفاة نفط ومواقع مدنية أخرى في كراسنودار الروسية

أعلنت سلطات إقليم كراسنودار بجنوب روسيا أن مسيرات أوكرانية حاولت فجر اليوم الجمعة ضرب مواقع مدنية في مدينة نوفوروسيسك، فيما نشب حريق في مصفاة النفط بمدينة توابسيه بعد سقوط مسيرة.

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وكتب فينيامين كوندراتيف، حاكم كراسنودار عبر "تلغرام": "هذه الليلة حاول نظام كييف دون جدوى مهاجمة أهداف مدنية في أراضي نوفوروسيسك.. وقامت دفاعاتنا الجوية بتحييد أكثر من 10 طائرات مسيرة".

وأوضح كوندراتييف أن حرائق محدودة نشبت عند سقوط حطام المسيرات الأوكرانية وتعمل خدمات الطوارئ على إزالة آثار الحادث، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وأفادت سلطات نوفوروسييك بتعليق عمل وسائل النقل العام طوال حالة التأهب الجوي في المدينة.

بدوره، قال مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار في بيان عبر "تلغرام"، إن طائرتين بدون طيار حاولتا استهداف البنية التحتية المدنية في توابسيه، واندلع حريق في منطقة مصفاة النفط في المدينة، دون وقوع إصابات.

وذكر مقر العمليات أن الحريق نتج عن سقوط طائرة بدون طيار في أراضي مصفاة النفط، مضيفا في وقت لاحق أن خدمات الطوارئ تمكنت من احتوائه.

وكانت القوات الأوكرانية حاولت أكثر من مرة مهاجمة مواقع في نوفوروسيسك وتوابسيه باستخدام طائرات وزوارق مسيرة في وقت سابق.

المصدر: RT