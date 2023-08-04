إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات والزوارق المسيرة على القرم وقاعدة نوفوروسيسك الروسية بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن "القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة".

كما لفت البيان إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقالت السلطات إنه تم التصدي للزوارق المسيرة من قبل في نوفوروسيسك من قبل نيران السفينة "Olenegorsky Gornyak" أولينغورسكي غورنياك وقارب "Suvorovets" سوفوروفيتس الحربي، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية