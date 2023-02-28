100 متر فصلتها عن الهدف.. شاهد مسيرات تحاول تدمير منشآت طاقة روسية

ذكرت وسائل إعلام أن منشآت لتخرين النفط تابعة لشركة الطاقة الروسية "روس نفط" في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة محشوة بالمتفجرات.

وبحسب المعطيات الأولية فإن انفجارات وقعت ليلة أمس في منشآت لتخزين النفط الخام في مدينة توابسي في إقليم كراسنودار، حيث ألحقت مسيرتان أضرارا بمبنى مجاور لمستودعات الخام.

وفي حوالي الساعة الثانية ليلا سمع سكان توابسي، المطلة على البحر الأسود، دوي انفجارات إثر الهجوم، وأشارت وسائل إعلام إلى أن المسيرتين لم تصلا إلى الهدف وانفجرتا على بعد 100 متر منه دون أن تلحقا أضرارا بخزانات الوقود.

وأفادت وسائل إعلام بأن الحريق الناتج عن الهجوم الإرهابي تم إخماده خلال ساعة واحدة فقط كما أن الهجوم لم يوقع أية إصابات.

المصدر: وسائل إعلام روسية