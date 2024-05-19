استخباراتي أمريكي سابق يحلل ما سيفعله ترامب بعد فوزه لرأب الصدع الكبير مع روسيا

أعلن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من حل النزاع مع روسيا.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "يتساءل الروس الآن عما سيفعله ترامب إذا وصل إلى السلطة، إن فكرة أن يرفع دونالد ترامب سماعة الهاتف ويتصل ببوتين وينقذ العالم هي فكرة سخيفة، لا يستطيع ترامب أن يفعل ذلك، إنه متقلب، وهو مهووس بنفسه، لا أعتقد أن ترامب سيحل أي شيء".

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وأشار إلى أنه سيكون رد فعل ترامب سلبيا للغاية على رفض روسيا لخطته، ومن الممكن أن يتخلى بسهولة عن موقفه السلمي لصالح محاربة "التهديد الروسي" الوهمي.

وأضاف أن هذا السلوك يجعل المرشح الجمهوري خطيرا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

واعتبر أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تلتزم بمسار مستقر للسياسة الخارجية وهذا يصب في مصلحة موسكو، ومن المرجح أن توافق روسيا على التفاوض مع بايدن.

وأعرب الاستخباراتي الأمريكي السابق عن ثقته في أنه "إذا كنا نتحدث عن أوكرانيا، فأعتقد أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها قبل الانتخابات، وإذا فاز دونالد ترامب، فمن المؤكد أن يتم تسويتها قبل أن يؤدي اليمين كرئيس".

المصدر: "نوفوستي"