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روغوف: القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في مقاطعة زابوروجيه

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روغوف: القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في مقاطعة زابوروجيه
Sputnik
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي اخترق دفاعات قوات كييف وتقدم لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر باتجاه مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.

وأكد روغوف "اشتداد وتيرة القتال في قطاع بولوغو-جوليايبولي على خط التماس".

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ونوه بأن القوات الروسية اخترقت الخط الدفاعي للقوات الأوكرانية وتقدمت لمسافة تصل إلى كيلومتر ونصف الكيلومتر باتجاه غوليايبولي "الواقعة تحت احتلال القوات الأوكرانية".

وأضاف أن التقدم تم في جنوب شرق غوليايبولي من اتجاه نوفوسيلوفكا ومارفوبول على الرغم من حقول الألغام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي تحرير بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه.

المصدر: RT

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