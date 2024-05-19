لافروف: حان الوقت كي يدرك نظام كييف الحقائق على الأرض

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الوقت قد حان لكي يدرك نظام كييف الحقائق على الأرض، ولكي يتوقف الغرب عن التضحية بأوكرانيا لتحقيق أهدافه التي لن تتحقق.

وقال لافروف في مقابلة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لقد حان الوقت ليدرك نظام كييف الحقائق على الأرض، وآمل في أن يتم فهم هذه الرسالة".

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وأضاف: "يجب أن تدرك الدول الغربية بأنه يجب التوقف عن التضحية بأوكرانيا لتحقيق أهدافها ومصالحها".

وفي وقت سابق، أكد لافروف استعداد روسيا لنزال الغرب في ساحة المعركة إن قرر حل أزمة أوكرانيا بالقوة.

وأكدت القيادة الروسية منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض شرط أن تؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

وترفض كييف التفاوض مع موسكو، وتواصل بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة اللجوء إلى الحل العسكري.

وحذرت روسيا كييف وحلفاءها من أن التعويل على الحل العسكري لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع واحتضار أوكرانيا.

المصدر: روسيا-1