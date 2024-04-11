بوتين: لم نرفض أبدا الحل السلمي للخلافات مع أوكرانيا بل كنا نبادر إليه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد.

وقال بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو: "لم نتخل أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك"، مشددا على أنه "لم نبدأ هذه الحرب في عام 2014، بل بدأ كل شيء بانقلاب في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي مخاطبا نظيره البيلاروسي: "مرة أخرى أريد أن أؤكد أننا مع [المفاوضات]. ولكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع. لماذا أقول هذا، لأنه إذا دعت الحاجة، سألجأ إليك وسنواصل المشاورات معك في هذا المجال".

وقال لوكاشينكو مقترحا على بوتين العودة إلى اتفاقيات اسطنبول: "أخرج الوثيقة التي أظهرتها لي ذات مرة وسلمتها لي، ضعها على الطاولة وتحرك على أساسها"، فرد بوتين: "نعم، سنعمل بها".

وقال رئيس بيلاروس في الاجتماع إنه يعتقد أن المبادرات الروسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا ستجد تجاوبا من العسكريين.

يتبع..