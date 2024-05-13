لافروف للغرب: الساحة أمامكم وإن أردتم النزال في أوكرانيا فنحن لها

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لنزال الغرب في ساحة المعركة إن قرر حل أزمة أوكرانيا بالقوة.

وأضاف لافروف في كلمته أمام مجلس الاتحاد خلال بحث إعادة تكليف الرئيس فلاديمير بوتين له بحقيبة الخارجية: "إذا أرادوا النزول إلى ساحة المعركة فلينزلوها".

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وأشار إلى أن سويسرا كانت دولة محايدة حقا، لكنها الآن انحازت بالكامل إلى أوكرانيا.

ولفت إلى أن موسكو صرحت مرارا وأعربت عن استعدادها للمفاوضات لكن "مع مراعاة الاعتراف بالواقع الجديد" على الأرض.

وشدد على أن ما يسمى بالمؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا، حيث يركز على صيغة زيلينسكي ويتجاهل المبادرات الأخرى، بما فيها مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية.

وأكدت القيادة الروسية منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض شرط أن تؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

وترفض كييف التفاوض مع موسكو، وتواصل بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة اللجوء إلى الحل العسكري.

وحذرت روسيا كييف وحلفاءها من أن التعويل على الحل العسكري لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع واحتضار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي