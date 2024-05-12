قال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك ضمانات لأمن روسيا غير القابل للتجزئة.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، تعليقا على كلمات الرئيس التشيكي بيتر بافيل بأن المشاركين في قمة واشنطن سيقدمون لأوكرانيا "ضمانات أمنية في الاتفاقيات الثنائية"، أنه "لا يمكن التحادث إلا من خلال ضمانات موثوقة لضمان أمن لروسيا غير قابل للتجزئة، في المقام الأول".

وقال في بيان على قناته في "تيليغرام": "اقترحنا إقبالهم على مبادئ المعاملة بالمثل في اتفاق ملزم قانونا في ديسمبر 2021، لكنهم استمروا بعد ذلك في الكذب علينا".

وأوضح سلوتسكي أن الدول الغربية استمرت في الكذب والتحدث عن "سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو والنتيجة معروفة".

هذا وأكدت القيادة الروسية منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

وترفض كييف التفاوض مع موسكو، وتواصل بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، اللجوء إلى الحل العسكري.

وقد حذرت روسيا كييف والدول الغربية من أن التعويل على الحل العسكري وعلى دعم نظام كييف بالأسلحة لن يُسهم في إطلاق مفاوضات كما أنه يطيل أمد الصراع ويؤدي إلى تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي