بيسكوف حول المفاوضات مع أوكرانيا: الوضع لم يتغير بعد

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الوضع المحيط ببدء المفاوضات مع أوكرانيا لم يتغير بعد، مشيرا إلى حظر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على نفسه وبلاده التفاوض مع روسيا.

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وردا على سؤال صحفي قال بيسكوف: "تريدون بحث تفاصيل المفاوضات الممكنة، لكن الوضع لم يتغير. هناك الحظر الذي فرضه الرئيس الأوكراني على إجراء أي مفاوضات مع الجانب الروسي، ولذلك فإن الأسئلة حول ذلك غير مناسبة حاليا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي أمس الخميس إن موسكو تؤيد التفاوض مع أوكرانيا، ولكن "ليس بموجب أي مخططات تفرض علينا أو بعيدة عن الواقع".

المصدر: نوفوستي