لافروف: لا أحد في الغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا واجتماع سويسرا محاكاة ساخرة

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إمكانية إجراء مفاوضات بين الغرب وأوكرانيا وروسيا فضلا عن وقف إطلاق النار، قائلا إنه "لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن".

قال لافروف في مقابلة مع قناة ATV التلفزيونية: "لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن، لقد قدمت أمثلة على تصريحات القيادة والطبقة السياسية الأوكرانية والأمريكية والأوروبية. لا أحد منهم مستعد لإجراء محادثة جادة. إنهم "يلعبون" في محاكاة ساخرة للمفاوضات على شكل اجتماع في سويسرا، "صيغة كوبنهاغن هي طريق مسدود تماما"".

إقرأ المزيد

وشدد على أن الغرب يحاول بالاحتيال والابتزاز والأكاذيب جر أكبر عدد ممكن من البلدان النامية وبلدان الجنوب العالمي إلى "التجمعات" في سويسرا.

ويذكر أن سويسرا دعت إلى المؤتمر أكثر من 160 وفدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع G7، ومجموعة العشرين G20، و"بريكس"، وعدد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية (الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا)، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن.

المصدر: "نوفوستي"