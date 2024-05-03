مدفيديف: مؤتمر سويسرا المرتقب يؤكد انهيار "خطة زيلينسكي للسلام"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن المؤتمر المرتقب حول أوكرانيا في سويسرا سيكون دليلا آخر على انهيار "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال مدفيديف: "ما هي الفائدة من "مؤتمر السلام" السويسري؟ سيكون دليلا آخر على انهيار ما يسمى بخطة السلام للأحمق زيلينسكي".

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وتابع: "سيسمح لقواتنا المسلحة بمواصلة تنظيف الأراضي الروسية من النازيين الجدد دون عوائق وعدم النظر إلى الوراء، وسيدفعنا جميعا للعمل على إعادة أراضي أجدادنا إلى روسيا بسرعة".

في وقت سابق، أكدت السلطات السويسرية على ضرورة وجود الجانب الروسي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، إلا أنها لم تقم بدعوة موسكو "في هذه المرحلة" لحضور قمة أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، فيما يخص مؤتمر السلام المزمع بشأن أوكرانيا، حيث أكدت وزارة الخارجية السويسرية ضرورة مشاركة موسكو في عملية السلام، وأشارت إلى أنه لن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا دون الجانب الروسي، إلا أنه لم يتم دعوة روسيا "في هذه المرحلة".

وصرح الكرملين في وقت سابق أنه لا توجد أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المسار السلمي، إلا أن الأولوية المطلقة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن سوى من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو المسار السلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة على الأرض.

المصدر: تاس