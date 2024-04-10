الخارجية السويسرية: لا تعولوا على مؤتمر السلام حول أوكرانيا فهو مجرد خطوة أولى

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن مؤتمر السلام المقبل حول أوكرانيا يهدف إلى إطلاق عملية السلام فقط، ولا ينبغي انتظار آمال كبيرة منه.

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وأضاف كايسي خلال مؤتمر صحفي: "القول بأننا سنخرج في المساء باتفاق سلام أضغاث أحلام لا تمت للواقع بصلة".

وتابع: "المنطق يقول إن هذا مؤتمر للسلام وسيكون بمثابة انطلاقة للعملية التي سيبنى عليها كل شيء فيما بعد وقد يؤدي في النهاية إلى عقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم ترسل إلى روسيا دعوة للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الاثنين الماضي أن سويسرا تخطط لعقد قمة حول أوكرانيا في منتصف يونيو، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت سابقا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو دعيت إليه.

المصدر: نوفوستي